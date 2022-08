De klok van de Zwarte Zusters dreigde verloren te gaan, maar galmt nu bij het haventje van Esch

Nét even meer te doen op kermis Boxtel dan in andere jaren, prikkelarm uur op de zondag

BOXTEL - Om het veilig en gezellig te houden, is er ook dit jaar weer cameratoezicht en is alcohol én glas verboden op de twee kermisterreinen in Boxtel. Op zondag 21 augustus is er van 12.00 tot 13.00 uur een prikkelarm uur waarbij de lichten doven, het geluid zachter staat en de draaisnelheden waar mogelijk kan worden aangepast.

13 augustus