De Klomploegers nemen een feestje bouwen heel serieus in Liempde

Dat begon op vrijdagavond onder de naam Back 2 the Music met zanger Roel van Velzen en zijn 14-koppige band in een dampende tent, door de Kromploegers zelf opgebouwd: 20 x 45 meter en nog eens 5 x 45 meter voor bar en garderobe. Zo'n duizend bezoekers zongen luidkeels mee met onder andere 'Baby get higher', de grote hit van de kleine zanger. ,,Het was een hele operatie", zo stelt Maarten Termeer (44), voorzitter van De Kromploegers. ,,Twee grote vrachtwagens licht en geluid, dat staat niet zomaar. Een editie eerder kwamen The Trammps voor ons over uit Amerika. Dat was eigenlijk eenvoudiger te regelen, want die speelden met een geluidsband.”