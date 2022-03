De kogel is door de kerk: nieuwbouw, geen renovatie voor Willibrordusschool in Esch

Nieuwe namen voor Brass’nWoods op Landgoed Velder bekend

LIEMPDE - De organisatie van het nieuwe festival Brass’nWoods heeft een aantal nieuwe namen bekend gemaakt. Onder andere Jungle by Night, het Belgische NAFT en Lucky Chops uit New York zullen in het weekend van 1, 2 en 3 juli op een van de podia op Landgoed Velder in Liempde staan.

10 maart