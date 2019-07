De kop is er af bij We Are Electric in Liempde

Ook dit jaar is We Are Electric overladen met toppers in de elektromuziek, onder wie de Vlaamse band Oscar and the Wolf, de Britse bigbeat-pioniers The Chemical Brothers, Disclosure, Snails, Ronnie Flexx en Richie Hawtin. En dan is er natuurlijk nog dance dj, muziekproducent en ondernemer Sam Feldt, momenteel Boxtels meest succesvolle exportproduct, die voor dit festival even terugkeert op zijn geboortegrond. Morgen treedt hij op.