De kroonjuwelen van de Kampina krijgen extra bescherming met nieuwe waterhuishouding

BOXTEL/OIRSCHOT - Natuurmonumenten en waterschap De Dommel gaan samen de waterhuishouding verbeteren in de Logtse Velden en het Smalbroeken. Met name in dat laatste gebied, 89 hectare groot, liggen de zeldzame blauwgraslanden die extra aandacht verdienen.

Er is uitgebreide studie met talrijke slimme eco-hydrologen aan vooraf gegaan. Maar nu ligt er een plan op tafel om de zeldzame kroonjuwelen van de Kampina tussen Boxtel, Oirschot en Oisterwijk, dat zijn met name de blauwgraslanden in het gebied De Smalbroeken, een goede toekomst te bieden. Om die reden wordt ingrijpend maar zeer voorzichtig de waterhuishouding in de Logtse Velden en Smalbroeken aangepast.

Volledig scherm Eric Schellekens en Irma de Potter bij een oude stuw in het gebied van de Beerze. De waterhuishouding wordt er aangepast. © Domien van der Meijden

Boswachter van Natuurmonumenten Irma de Potter en projectleider Natte Natuurparel Kampina bij waterschap De Dommel Eric Schellekens vertellen over het nieuwe waterhuishoudingsplan. ,,We willen nu in 334 hectare van het beekdal van de Beerze in de zuidoosthoek van de Kampina de waterhuishouding verbeteren voor de blauwgraslanden van het Smalbroeken. Dat vergt een speciale aanpak. Deels laten we de beek, daar waar hij wat rechter loopt, weer meanderen. De grote, diepe omleidingssloot de Heiloop wordt ondieper gemaakt en op delen gedempt. Daarvoor maken we in iets hoger gelegen percelen een nieuwe wateromloop”, zegt Schellekens.

Daarmee wordt bereikt dat het zo nodige kwelwater, dat kalkrijk en voedselarm is, beter het Smalbroeken kan bereiken. Dat wordt nu veelal door die diepe Heiloop opgenomen. ,,Als dat kwel de Smalbroeken weer kan bereiken is dat de beste biotoop voor de natte hooilandjes. Een eeuw terug had Nederland nog 30.000 hectare blauwgrasland, nu nog maar dertig. En 3,5 hectare van deze zeldzame natuur ligt in het Smalbroeken in het belangrijke en zeldzame Natura 2000 gebied van de Kampina. Dat zijn de kroonjuwelen van de Kampina”, weet Irma de Potter.

Volledig scherm Er komt een nieuwe klepstuw zoals deze in het gebied van de Logtse Velden/Smalbroeken voor het beter regelen van de waterhuishouding. © Waterschap De Dommel

Het laten meanderen van de Beerze in een deel van de Logtse Velden is nodig. ,,We moeten ook een stuw aanpassen in de Logtse Velden. Daar maken we een nieuwe klepstuw, waarmee we de waterstand in dit gebied beter kunnen regelen. Daar staat nu 100 dagen per jaar het water te hoog in dit retentiegebied. Met betere doorstroming in het gebied maken we de natuur hier ook kansrijk voor natte hooilandjes langs de beek.”

,,Voedselrijk water sturen we in landbouwsloten een stukje om richting Boxtel. En met het verhogen van de grondwaterstand in het geheel pakken we de algemene verdroging aan van de natuur. Talrijke maatregelen maken van het natuurgebied straks een nog mooiere natte natuurparel met meer dier- en plantensoorten.”

Irma de Potter weet dat in het ongerepte deel van de Beerze, omgeven door elzenbosjes, de rivierdonderpad graag leeft onder zijn eigen ‘huissteen’ in het water. ,,Ook de kwabaal heeft hier straks een goede biotoop. En we hopen dat na de uitvoering van alle maatregelen de diversiteit aan diersoorten alleen nog maar toenemen. Er zijn nog talrijke libellensoorten waarvan we hopen dat ze hier straks voorkomen.”

Volledig scherm Biotoop verbeteren voor meer libellensoorten zoals (weide)beekjuffers. © Domien van der Meijden

Het gebied van de Beerze in de Kampina bij Boxtel heeft sowieso een rijkdom aan planten en dieren. Talrijke natuurfotografen komen er graag kiekjes nemen van de kleine ijsvogelvlinder, het dikkopje, de boompieper, de wielewaal of de gekraagde roodstaart en roodborsttapuit.

Volledig scherm De roodborsttapuit. © Domien van der Meijden