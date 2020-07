De Markt in Boxtel zonder rijen auto’s? Iedereen is blij

video Zeventig boeren met tractoren blokkeren A2 bij Liempde urenlang

7:55 LIEMPDE - Zo'n zeventig boeren met tractoren reden vrijdagavond over de A2 bij Liempde om te protesteren tegen de voermaatregel van minister Schouten van Landbouw. Ze reden vanaf ongeveer 20.30 uur stapvoets, waardoor de snelweg tussen Best en Boxtel geblokkeerd werd. Twee uur later hadden alle boeren de snelweg weer verlaten, aldus ANWB.