De Meander als bruisend middelpunt van Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Heeft een nieuwe multifunctionele accommodatie in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel een goede toekomst? Voorzitter Rien Schakenraad van Stichting Meander SMG is positief.

Samen met de vier andere leden van Stichting De Meander SMG heeft voorzitter Rien Schakenraad er al een flinke marsroute opzitten, van vele honderden uren werk. Terwijl de bibliotheek en welzijnsinstelling Bint al zijn geland in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel, zoekt de grote bulk van gebruikers van gemeenschapshuis De Huif na de bouwvak nog onderdak in de nieuwe multifunctionele accommodatie De Meander in Gestel.

Flexibiliteit en communicatie dé toverwoorden

Volgens Schakenraad zijn flexibiliteit en veel communicatie de toverwoorden voor de komende maanden, om de vele tientallen gebruikers naast de gemeente en al haar ambtenaren een goede plek te bieden in De Meander. Op zijn gemak aan de keukentafel in zijn mooie appartement deelt Schakenraad zijn gedachten over De Meander. ,,Je mag er straks van uitgaan dat het bijna 24 uur per dag bulkt van de activiteiten in De Meander. Met de bibliotheek als flinke publiekstrekker. Dat genereert al veel ‘verkeer’. Maar ook tientallen gebruikers zoals de KBO, de harmonie, het jeugdcarnaval en Onderling Kunstgenot zijn er straks te vinden. Net als het jeugdhonk en alle flexwerkers van Bint.”

Omzet horeca

Stichting De Meander SMG verwacht dat de horeca in het gemeentehuis veel beter gaat draaien dan in De Huif. ,,Daar draaiden ze met carnaval een grote omzet, die 75 procent van de jaaromzet is. Nu hebben we het jaar rond veel meer bezoekers. Maar meer omzet is niet altijd winst. Ik hoor dat de begroting van Sint-Michielsgestel onder druk staat, doordat ‘Den Haag’ te weinig geld voor jeugdzorg heeft begroot. Ik wil daarom de Gestelse politiek vooral vragen De Meander niet meteen de financiële nek om te draaien en te bezuinigen. De exploitatie van De Meander zal de eerste jaren niet sluitend zijn. Wie aan nul kosten denkt, woont in dromenland.”

Btw-vrijstelling

Dat heeft volgens Schakenraad te maken met de moeilijke discussies rondom de btw van 21 procent. ,,In de huur zijn de gebruikers nu vrijgesteld van btw. Maar vanaf 2020 is dat niet meer het geval. In een staffel van drie jaar gaan we elk jaar zeven procent erbij doen. Er is nooit geïndexeerd. Dus gaan we ook twee procent indexeren. Want kosten stijgen nou eenmaal elk jaar. Dat zijn nu de afspraken met de gemeente. Die wilde eerst dat op langere termijn bekijken. Maar wij als bestuur willen daar duidelijkheid over. Die is er nu.”

Quote Het is een bestaand gebouw, dus moet je het doen met wat er is Rien Schakenraad, Stichting De Meander

De stichting heeft de laatste maanden flink moeten onderhandelen over onder meer de aanpak van de verbouwing van het gemeentehuis. ,,Het is een bestaand gebouw. Dus moet je het doen met wat er is. Maar een aantal praktische zaken is toch nog geregeld. Zoals een tussendeur van de bar naar de spoelkeuken voor de afwas. Dat scheelt vele meters met vieze koffiekopjes lopen.”

Alles in eigen beheer

Ook de geluidsapparatuur en lichtvoorziening is op een hoger plan gebracht. ,,Er is nu een goede basisvoorziening voor tal van kleinere en grotere evenementen. Daar kunnen we mee uit de voeten. Wij huren als stichting nu een derde van het gemeentehuis voor De Meander. We doen daarnaast ook alles in eigen beheer. De bierinkoop, de wc-rollen, de schoonmaak; noem het maar op. Dat vergt erg veel overleg en afspraken maken.”

De huiskamer van Gestel

Daarnaast wil Schakenraad met alle gebruikers op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking. ,,Het jeugdhonk samen met de bibliotheek wat laten doen, de harmonie met andere gebruikers; er ligt een berg nieuwe mogelijkheden die we samen willen ontdekken. En De Meander is ook het plein vóór het gemeentehuis. De kermis erbij? Of buitenactiviteiten. Dan gaat het nog meer bruisen hier en worden we uiteindelijk écht de huiskamer van Gestel.”