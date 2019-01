De Meander krijgt langzaamaan haar vorm

Over een tijdje gaat het gemeentehuis verder als ‘De Meander’ en krijgen de tientallen gebruikers van De Huif in het nieuwe multifunctionele gebouw onderdak. De Huif wordt op termijn afgebroken en kan een woningbouwlocatie worden. Op de begane grond van de Meander zal de bibliotheek een belangrijke rol krijgen. Maar door een apart, opvouwbaar meubel kan de bieb weer tijdelijk aan de kant voor grote evenementen. Achter het gemeentehuis krijgt de nieuwbouw ook al vorm. In een apart gebouw, los van De Meander, wordt de Gestelse harmonie Sint Michaël ondergebracht.