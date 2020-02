De Meander smult van Torenproat in Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL – Het smaakte als vanouds, het traditionele roggebrood met zult in de pauze bij de Torenproat. Ook wat vóór en na deze lekkernij aan tonpraatkost zaterdagavond voorbij kwam in De Meander was goed te verteren. In het dialect, maar net zo goed in het ongebruikelijker hoog-Nederlands dwarrelden doldwaze perikelen voorbij. De Meander, ramvol met 350 mensen, smulde ervan.