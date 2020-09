De missie van Lieke uit Sint-Oedenrode: 28 keer 650 slaapzakken voor noodlijdend Lesbos

Dit schooljaar weer een Beroepen­feest in Meierij­stad. ‘Leerlingen mogen niet de dupe worden van corona’

7 september MEIERIJSTAD - Het beroepskeuzeproject Meierijstad On Stage gaat in reprise. Op 9 maart 2021 staat een nieuw Beroepenfeest gepland voor leerlingen van het Fioretti College in Veghel en het Elde College in Schijndel. Mogelijk met een iets andere aanpak.