De naam Van Gogh is weer te lezen op graf van de oom van Vincent in Helvoirt

HELVOIRT - De restauratie van het graf van de oom van Vincent van Gogh in Helvoirt is bijna klaar. De scheuren zijn opgevuld, de obelisk is brandschoon, de wanden van het voetstuk lopen kaarsrecht. En bovenal: de naam ‘Van Gogh’ is weer goed te lezen.

De restauratie van het graf van vice-admiraal Johannes van Gogh (de oom van schilder Vincent), dat midden in Helvoirt staat, is vergevorderd. Al sinds Pasen is restaurateur Cor van Oosterhoud (65) van Atelier Pierre Juste in Grave ermee bezig. Na totale reiniging met een stomer heeft Van Oosterhoud allerlei herstelfasen doorlopen.

Kleurtjes

Het graf bestaat uit een obelisk en een voetstuk van sedimentgesteente. Weggespoelde lagen werden hersteld met reparatiemortel, die Van Oosterhoud zelf maakt. Na het fixeren om het geheel weer zo hard en stevig mogelijk te maken, kwam een lastige fase: met een kleurstof en een klein kwastje de kleur van de oorspronkelijke steen zo dicht mogelijk benaderen.

,,In de erfgoedwereld bestaat de filosofie dat een restauratie altijd zichtbaar blijft", aldus Van Oosterhoud. ,,Dat is niet te vermijden en ook niet erg. Bovendien wordt het geheel na verloop van tijd steeds mooier omdat de kleuren nog naar elkaar toetrekken."

De moeilijkste klus was het opnieuw ophogen en daarmee weer leesbaar maken van de belettering. Maar ook dat is gelukt. Met slechts wat bescheiden gereedschap is Van Oosterhoud aan het werk. Voor het afdekken en beschermen van behandelde stukken gebruikt hij ducttape en simpel huishoudfolie. Beetje bij beetje vordert het project. ,,Tussen te veel en te weinig doen, ligt maar een dunne grens. Ik denk dat ik bijna klaar ben."