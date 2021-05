De nieuwe buurman doet zijn best, maar toch ook nog wat verbeterpunten voor woonstichting Joost

Na de zomer helderheid over ‘Polenho­tels’ Boxtel

7 mei Ondernemers die in Boxtel ‘Polenhotels’ willen realiseren, kunnen zich eind volgende maand melden. Dan opent de gemeente de inschrijving. In totaal wil Boxtel slaapplaatsen voor zo’n achthonderd mensen, verdeeld over complexen tussen de 150 en 400 personen.