De presentatie van zijn boek over de Clarissen in Boxtel mocht pater Hans de Visser niet meemaken

BOXTEL - De laatste pennenvrucht van wijlen pater Hans de Visser, over de Zusters Clarissen in Boxtel, was nog niet helemaal voltooid toen hij vorig jaar werd overvallen door corona en daaraan stierf. Heemkunde Boxtel ging ermee aan de slag en vrijdag zag het fraaie boek het levenslicht.

,,Als Heemkunde Boxtel menen wij er goed aan te doen om dit nog niet helemaal ‘affe’ boek vandaag toch te laten verschijnen. Als hommage aan de kei van een Boxtelaar pater Hans de Visser en verder aan iedereen die bijdraagt aan het culturele klimaat in Boxtel”, liet voorzitter Henk van Beers van Heemkunde Boxtel vrijdagmiddag weten tijdens de boekpresentatie van Elisabethsdal, Zusters Clarissen in Boxtel 1468-1717.

‘Ordeloos clubje’

Een middag vol wetenswaardigheden over de Clarissen in het museum MUBO. De zusters waren aanvankelijk een ‘ordeloos clubje’ zoals de onlangs gepensioneerde rijkarchivaris Jan Sanders ze omschreef. ,,Ze leefden vóór 1472 volgens de Derde Orde van Franciscus. Een soort Franciscaner orde-light, zeg maar. Vanaf 1472 kregen ze een officiële status en werd het klooster Elisabethsdal gesticht. De ambtelijke molens gingen toen ook niet zo snel. Het was een klooster van aanzien en dat kwam de Heer van Boxtel goed uit, want dan had hij ook wat te betekenen. Bovendien konden de zusters een beetje extra voor hem bidden.”

Volledig scherm Detail kaart een detail uit de kaart van de Bodem van Elde door Hendrik Verhees uit 1802 waarop het klooster en de bleyk van de wasserij zijn ingetekend © HK

Niet alleen ging er veel tijd aan vooraf voordat de Clarissen hun doel hadden bereikt, ook het boek over hen had een lange voorgeschiedenis. In 2015 benaderde pater Hans de Visser de Zusters Clarissen in hun klooster in Megen – het stadje waarnaar ze verhuisden toen ze in 1717 door de toenmalige protestantse gezagsdragers werden verdreven uit Boxtel en waar ze nog altijd wonen.

Buikpijn

,,Hans wilde de Bulle van Paus Julius II uit het archief van de Clarissen fotograferen”, vertelde Christ van Eekelen van Heemkunde Boxtel, die uit naam sprak van zuster Chiara. Zij kon niet bij de presentatie aanwezig zijn, omdat er corona heerst in het Megense klooster. ,,En daarna vroeg de pater of alle documenten uit hun archief gefotografeerd mochten worden. Dat mocht. Maar zuster Chiara had wel buikpijn toen ze de charters aan ons meegaf! Eigenlijk wilde Hans ook schrijven over de kanunniken en de schuurkerk aan de Burgakker. We hebben alleen het onderwerp Clarissen eruit genomen. Na zijn overlijden vonden we alles in zijn computer. Met vaak de opmerking erbij: ‘let daarop’. Misschien heeft hij dat wel voor ons gedaan ...”

Volledig scherm Ets3 zicht vanuit de Molenstraat over de Dommel tegen de achterkant van het klooster (wasserij) met rechts een trapje naar de Dommel om de was te spoelen © Heemk. B

Cor de Visser, de jongere broer van de pater, was bij de boekpresentatie aanwezig en toonde zich geëmotioneerd. ,,Mooi dit. Ik wist niet dat Hans met een boek bezig was. Ik wist alleen dat hij foto’s maakte van de documenten van het archief in Megen. Ja, hij had een goede pen. De vrijdag voor zijn overlijden sprak ik hem nog. Hij voelde zich niet zo goed, zei hij toen.”

Expositie

Behalve het boek is er ook de gelijknamige expositie in het MUBO. Met onder meer historische zegels, de Regel van de Heilige Clara uit 1617, oude kannen en documenten plus de foto’s daarvan. ,,Het ziet er goed uit”, vond bezoeker en heemkundelid Fons van Heesch. ,,Echt heel knap van de werkgroep dat ze het voor elkaar hebben gekregen om dit boek te maken.”

De expositie over de geschiedenis, het leven en werk van de Zusters Clarissen duurt tot 30 januari in MUBO, te zien op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Baroniestraat 18. Op 12 december geeft Guus Bekooy een lezing over ‘Vrouwen in habijt’, aanvang 11.15 uur.

Volledig scherm NP7A5143 zuster Chiara Bots, Hans de Visser en Rini van Oirschot bewonderen boeken uit de 16e eeuw in het archief van de zusters Clarissen in Megen (deze boeken zijn dus in Boxtel gebruikt) © Rini van Oirschot