De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel, een stijlvolle plek waar historie en ontspanning samenkomen

ZOMERSERIESINT-MICHIELSGESTEL - Vind je overnachten in een standaard hotel of stacaravan te gewoontjes? Wat dacht je van een nachtje in stijl bij De Ruwenberg Hotel|Meetings|Events in Sint-Michielsgestel?

Schipper Nicky Sanders wenkt de passagiers van de fluisterboot bij het opstappunt aan De Dommel tegenover De Ruwenberg. Het bootje ligt klaar om te vertrekken voor een tochtje via de rivier langs grazende koeien, allerlei vogels en kasteeltje Herlaer bij buurtschap Halder.

Schouwspel

Het schouwspel is prima te volgen vanuit het restaurant van De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. De eetruimte van het hotel en ontmoetingscentrum biedt een mooi uitzicht op de rivier die een stuk lager ligt. „De recreatieve mogelijkheden in en rondom ons complex, dat zo’n 14 hectare meet, zijn enorm”, weet commercieel directeur Richard Jouvenaar. ,,Behalve varen kun je in deze omgeving ook flinke wandeltochten maken in de natuur, of gewoon een lekker eindje wegfietsen.”

Quote Schakers kunnen hun hersenen kraken op een levens­groot bord met stukken Richard Jouvenaar, commercieel directeur

Sporten en bewegen

Op het terrein van sporten en bewegen heeft de Ruwenberg allerlei opties in de aanbieding: ,,We beschikken over een squashbaan, twee (all weather) tennisbanen, een beachvolleybalveld, een (klein)welness-en fitnesscentrum, een binnenzwembad en een driving range voor de golfliefhebber. Schakers kunnen hun hersenen laten kraken door te spelen op met een levensgroot bord met stukken.”

Het landgoed is in het recente verleden ook het toneel geweest van enkele grote sportevenementen zoals het NK en WK veldrijden.

Historie

Volledig scherm De Ruwenberg herbergt nu niet alleen een hotelfunctie maar richt zich ook op meetings en events © Chris Korsten Degenen die geïnteresseerd zijn in historie komen ook aan hun trekken. Al in de veertiende eeuw stond hier een adellijk onderkomen in de vorm van een groot kasteel waarvan nog altijd een deel aan de voorzijde intact is gebleven. Na de val van ‘s-Hertogenbosch in 1629 vonden er meerdere Heilige Missen plaats in de toenmalige kapel, wat leidde tot diverse sancties van hogerhand.

Jongensinternaat

In 1851 kwam De Ruwenberg in het bezit van de Fraters van Tilburg die een jongensinternaat lieten verrijzen. De onderwijsfunctie bleef tot 1988 gehandhaafd, waarna de huidige eigenaar het gebouwencomplex kocht en vervolgens geleidelijk transformeerde naar de hedendaagse functies.

Volledig scherm Een van de gemeenschappelijke ruimten van De Ruwenberg. © Chris Korsten

196 hotelkamers

Het complex is aangekleed met een collectie kunstobjecten. De Ruwenberg telt 196 hotelkamers waarvan twee suites. De prijzen beginnen bij 95 euro per nacht. Enkele ruimten hebben hun historische karakter behouden. Een mooi voorbeeld is de ‘Haardkamer’ naast een kapelletje waar gasten onder het genot van een knisperend vuurtje bijvoorbeeld een goed boek uit de kast kunnen trekken.