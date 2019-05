De Schijndelse vierdaagse, maar dan met de rolstoel

Geduwd

Thea Hovenier (71) heeft naast de tocht naar Santiago bijna alle wandeltochten in Nederland gelopen. ,,Het leuke van zo'n wandeling is het sportieve er van, je bent in de natuur en het is uitdagend.” De 12-jarige Fleur zit tijdelijk in een rolstoel en wordt begeleid door een vrolijk groepje kinderen: Anouk (9), Belle (10), Loes (9), Jop (8) en Chris (11). ,,We zijn familie, vrienden en buren”, vertelt Belle. ,,En we zitten op dezelfde school.” De rolstoel van Fleur wordt beurtelings door het jeugdige stel geduwd.