De Stek wacht nu op verhuizen kinderopvang in Gemonde

GEMONDE - Stap voor stap gaat het. Met veel plannen, overleggen en steeds op andere plekken verbouwen of werken. Maar stukje bij beetje krijgt het nieuwe kindcentrum bij de Sint-Lambertusschool in Gemonde vorm en ook dorpshuis De Stek. Terwijl de kinderen er gewoon les hebben ...

Afgeplakte vloeren, timmergeluiden of een snerpende boormachine. Bouwvakkers die door de gangen sjouwen. Tegelzetters met een stapeltje tegels in de hand. Het hoort momenteel bij de dagelijkse praktijk van de Lambertusschool in Gemonde. Stukje bij beetje krijgt het nieuwe kindcentrum de eindvorm. En ook voor het nieuwe dorpshuis De Stek bij de gymzaal komt het einde van het werk in zicht.

Quote Kinderen in zo min mogelijk herrie naar school laten gaan, herrieklus­sen gebeuren na twee uur ’s middags Astrid Stephanus, Gemeente Sint-Michielsgestel

Projectleider Astrid Stephanus van de gemeente Sint-Michielsgestel: ,,De hele klus vergt veel flexibiliteit van de aannemer Van Boven uit Den Dungen, maar ook van het team van de Lambertusschool, de leerlingen en de kinderopvang Berenhuis en BSO Bolderburen. We willen de kinderen in zo min mogelijk herrie naar school kunnen laten gaan. Door het continurooster wordt veel werk dat herrie maakt dan ook na twee uur ’s middags gepland. Ze werken ook op zaterdagen door. En grote, moeilijke klussen gebeuren in de schoolvakanties.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Druk aan de slag voor de nieuwe Stek en verbouwing van de Lambertusschool in Gemonde. © Jan Zandee

In het laatste kwartaal van 2021 begon al het werk aan de school met een nieuw onderkomen voor de verwarmingsinstallatie. De gymzaal wordt nog steeds gebruikt door de kinderen om te gymmen. Maar straks komt er een moment dat er een nieuwe evenementenvloer in moet. ,,De gymzaal wordt namelijk ook dorpshuis en die vloer moet dus meerdere functies kunnen hebben”, zegt Stephanus.

Schoon en fris

In fasen zijn er al wat delen klaar van de Lambertusschool. Zo zit juf Peggy van den Brand met groep 1-2 al in haar nieuwe lokaal, pal naast de inmiddels nieuwe lerarenkamer voor het personeel. ,,Alles is lekker schoon en fris. Dat is heel fijn. Over de indeling van de klas, daar ben ik nog niet helemaal uit. Misschien schuiven we hier en daar nog wat met stoelen en tafeltjes. We zitten pal naast een nieuwe wc-groep voor de kleintjes. Aan de andere kant van de wc-groep komt de andere kleutergroep te zitten. Dan zitten we weer fijn dicht bij elkaar.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Werk aan De Stek en de Lambertusschool. © Jan Zandee

Stephanus zegt dat er nog heel wat op stapel staat. ,,De kinderopvang zit nu voor in het gebouw. Momenteel wordt helemaal achter in het gebouw de ruimte verbouwd voor het Berenhuis. Volgens de nieuwe wet- en regelgeving mét luchtbehandeling en alles erop en eraan. Als die verhuizing klaar is, dan is er voor in het gebouw ruimte om dorpshuis De Stek verder vorm te geven.”

Opslagzolder

Ondertussen wordt er ook op de eerste verdieping van de Lambertusschool van alles verbouwd. ,,De school heeft een flinke zolder. Daar ging eerst een vlizotrap heen, maar komt nu een vaste trap. Want de zolder wordt deels bruikbaar gemaakt voor de opslag van spullen voor zowel dorpshuis De Stek als voor de school, Bolderburen en Berenhuis.”

Wanneer klaar?

Wanneer alles klaar is? Stephanus houdt nog een slag om de arm. ,,In de bouwwereld zijn er met allerlei materialen soms lange wachttijden. Dat blijft dus moeilijk plannen. Maar het kindcentrum zal zeker rond de bouwvak af zijn. Wanneer het dorpshuis De Stek dan klaar is? Aan die voorspelling durf ik me nu nog niet te wagen.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.