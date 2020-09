De strijd om Boxtelse bomenkap gaat door, óndanks dat de bomen al gekapt zijn

Theaterfes­ti­val Windkracht deze week weer op de planken

15 september SCHIJNDEL/VEGHEL - Het jaarlijks terugkerende theaterfestival Windkracht, dat in april zou plaatsvinden, staat deze week op de planken. Tot 18 september zijn in totaal 18 voorstellingen in ’t Spectrum in Schijndel en 1 voorstelling op de Noordkade in Veghel te zien van leerlingen van Phoenix Cultuur.