De Touwladder in Sint-Michielsgestel: van 'zwak' naar ‘excellent' is uitzonderlijk

SINT-MICHIELSGESTEL - ,,Wij willen taart, wij willen taart!" klonk het maandagochtend uit 350 kelen van de Touwladderleerlingen in Sint-Michielsgestel. Die taart was er, voor de leerlingen en heel het schoolpersoneel. Samen hadden zij die verdiend, want hun school kreeg het predicaat 'Excellent' toebedeeld. Bij zoveel lawaai trekt 'schoolhond' Taron een oor op.

,,Wij zijn van ver gekomen", vertelt directrice Jacqueline Kenter voordat de taart op tafel staat. In 2013 ging De Touwladder nog gebukt onder de kwalificatie 'zwak'. Dus moesten in het prachtige gebouw De Ellips onder haar leiding de schouders eronder. Met eerst een nuancering voor het begrip 'zwak'. ,,Er werd hard gewerkt, maar het team nam te veel taken op zich. Dat moest anders", legt Kenter uit.

Veel veranderingen

En wat anders werd, is inmiddels goed zichtbaar. Ouders ontfermden zich over de feestelijkheden, leraren konden zich focussen op de primaire taak van lesinhouden en didactiek. Leerlingen kregen hun leerlingenraad, vonden kansen om eigen ideeën uit te voeren. Zo kwam er een schoolboerderij met schoolhond Taron. Via inbreng van leerlingen kwam er een gymdocent. CITO-cijfers schoten omhoog. Op alle achttien gemeten aspecten krabbelde De Touwladder in 2018 al op tot de kwalificatie 'goed'.

Komt niet vaak voor

En dan nu 'excellent'. Een zelden vertoonde prestatie, ook landelijk gezien, wist Eveline Miltenburg-Driest (van de Jury Excellente School) te melden. Voor Kenter was het geen verrassing. ,,Er zit zóveel power in deze groep mensen", vindt de schoolleidster. In een rondgang door de school, met Taron aan haar zijde, licht Jacqueline Kenter de noodzaak tot de omslag toe. ,,De status van zwakke school kostte ons een klas aan leerlingen, de beeldvorming was niet goed. Samen besloten wij tot een andere koers. Wij deden het helemaal zelf, met succes", zegt zij trots.

Sinds het herstel zijn er twee klassen bij gekomen. Een resultaat dat De Touwladder dankt aan de expertteams die aan de slag togen. Het inspectierapport rept van 'kwaliteitszorg door gedeeld leiderschap'. Taal, rekenen, sociale competenties, wereldoriëntatie en didactiek waren de speerpunten, waarmee de teamleden elkaar inspireerden en coachten.

Quote Wij gaan door Jacqueline Kenter

Aan de ambitie van de school is nog geen einde gekomen. ,,Wij gaan door, met 'Makers maken'. Zo brengen we technieklessen onder in ons curriculum, gekoppeld aan bepaalde thema's. Van het predicaat 'Excellent' willen we liefst niet af."