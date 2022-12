De Tweede Wereldoorlog in kleur: ‘Dat komt nóg indringender binnen’

Voortaan drie weken achtereen de groenbak aan de straat in Boxtel

BOXTEL - De gemeente Boxtel laat vanaf 1 januari voortaan drie weken achter elkaar GFT-afval inzamelen en in de vierde week restafval. Voorheen was dat in de zomer wekelijks het GFT-afval en in de koudere maanden tweewekelijks.

23 december