De ‘Unie van Haaren’ is weg

De gemeente Haaren heeft het beeld geschonken aan de Oirschotse Heemkundekring Den Beerschen Aard. ,,Het zijn granieten stenen uit de Ardennen”, aldus Jan Aerts van Den Beerschen Aard. ,,Ze worden tijdelijk opgeslagen en vermoedelijk gaan ze in september of oktober naar de definitieve locatie: de Grembocht in de Kuikseindseweg. Daar worden ze zeventig meter vanaf de weg geplaatst. We zijn er heel blij mee. Een paar maanden voordat Jo Gijssen overleden benaderde hij me, want hij was heel bezorgd over het lot van het kunstwerk. Hij had gehoord dat er een puinbreker aan te pas zou komen. Ik heb hem beloofd dat ik me zou inzetten om dat niet te laten gebeuren en dat is gelukt.”