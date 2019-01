De veertien kinderen Van Lokven zijn samen al duizend jaar oud

,,Gezinnen worden kleiner, of er valt iemand weg. Wij zijn er gelukkig alle veertien nog”, vertelt Harrie van Lokven (71) die nog in de ouderlijke boerderij aan de Loofaert in Berlicum woont.



Al vier jaar geleden berekende Annie dat zij samen met haar 5 broers en 8 zussen op 25 januari de 1000 jaar zou aantikken. De bijzondere periode duurt tot 8 februari als broer Frans jarig is en de teller op 1001 jaar komt. ,,We zijn dankbaar dat we er nog allemaal zijn. Alle broers en zussen waren het er direct over eens dat we dit moesten vieren. We zijn altijd een hecht gezin geweest. Als het moet, zijn we er voor elkaar.”