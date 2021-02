‘De verf voor de nieuwe salonboot De Waterengel vriest vast aan de kwast’

Corona, de avondklok, de vrieskou. Maar ook wachten op leveranciers die materialen moeten leveren en bijvoorbeeld de ingewikkelde elektra voor zo’n boot. Het zijn zaken die het afwerken van de De Waterengel in de loods in Sint-Michielsgestel allemaal wat ophouden.

Quote Als vrijwilli­gers komen helpen na hun werk, dan moeten ze door de avondklok al weer snel naar huis Nancy van Heeswijk, Stichting Goud voor Oud

,,Als er vrijwilligers mee komen helpen, dan kunnen ze in de avond maar een uurtje of anderhalf helpen. En dan weer naar huis voor de avondklok. Nu liggen we er even uit door de vrieskou. Het is onder nul in de loods. De verf bevriest al als je hem aan de kwast hebt. En een hete luchtkanon, dat kost goud geld. Dat hebben we niet", zegt Nancy van Heeswijk.

Volledig scherm Rondvaartboot De Waterengel werd al geruime tijd geleden vanuit Eindhoven naar Sint Michielsgestel gebracht. © Nancy van Heeswijk

Toch zien de initiatiefnemers van de Stichting Goud voor Oud, die straks boottochten voor mensen met een beperking en eenzame ouderen willen gaan houden, licht aan het einde van de tunnel. ,,We hopen dat volgende week of de week erop de ramen erin kunnen. Dan kan ook het dak afgemaakt worden. Ondertussen is er in de boot al veel klaar. De keuken, de toiletten. Een moeilijke klus is nog de elektra en de accu's. We wachten nog op het werk van een goed elektriciteitsbedrijf.”

De verf erop als de vrieskou voorbij is

Daarna kan de verf erop en is de boot gereed voor zijn waterdoop. ,,Heel leuk dat zoveel bedrijven in de hele regio al boottochten hebben gesponsord. Ik heb al zoveel tochten met sponsoring, dat we er elke dag wel drie tot vier kunnen maken. Ik heb door corona de tochten al uit moeten smeren over later dit jaar, maar ook al over volgend jaar.”

Loopplank

Binnenkort is er weer een leuke mijlpaal te vieren. Dat gebeurt bij het Van Coothhuis in Veghel. ,,In het voorjaar van 2020 liep Jan Simons (95) daar rondjes door de tuin om geld in te zamelen. Zoals Major Tom dat in Engeland deed. Simons zamelde erg veel geld in voor een nieuwe jeu de boulesbaan bij het Van Coothhuis . Maar er bleef nog een geldbedrag over. Dat schenken ze op 24 februari aan ons. Daarmee helpen ze ons vooruit om een loopplank voor de boot te betalen die ook rolstoelproof is. Een plank waarmee ze straks zelf aan boord van de Waterengel kunnen komen.”

Optreden

Om Jan Simons en het Van Coothhuis te bedanken, treedt Nancy van Heeswijk op voor de ouderen daar. Dat gebeurt allemaal coronaproof. ,,Ik treed op als matroos Victoria Amazonica en zing met reddingsvest aan en stuurwiel in de hand een aantal nummers voor de mensen. Zij presenteren daarna de cheque met het bedrag voor de loopplank.”