De Vlagheide moet publiekstrekker van jewelste worden

Ja, het is en blijft een oude vuilnisbelt. Toch moet de Vlagheide in hartje Meierijstad - waar Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode elkaar raken - een publiekstrekker vanjewelste worden. ,,We hebben eindelijk de wind in de rug”, zegt Jelt van Veenendaal (49) uit Eerde, voorzitter van de Vereniging Vlagheide. ,,Over enkele jaren is dit the place to be.”