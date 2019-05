De Vlieger volgt Vermeulen op voor PvdA in Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Hij was negen jaar het boegbeeld van de PvdA in Sint-Michielsgestel. Jan Pieter Vermeulen stopt ermee. Hij geeft het stokje door aan zijn opvolger Jack de Vlieger.

Het was vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een duivels dilemma. Lijstrekker Jack de Vlieger stond uiteraard bovenaan de kieslijst van de PvdA in Sint-Michielsgestel. Maar het zittende raadslid Jan Pieter Vermeulen werd met voorkeurstemmen gekozen in de raad.

Quote Ik vond dat ik de stem van de kiezers niet kon negeren Jan Pieter Vermeulen, PvdA Sint-Michielsgestel

Jan Pieter Vermeulen: ,,Dat stelde mij voor een lastige keuze. We hadden gegokt op twee zetels. Maar het werd er een. En eigenlijk wilde ik niet langer als eenmansfractie verder. Maar ik vond dat ik de stem van de kiezers niet kon negeren. Dus ging ik aan de slag. Gelukkig is het linkse blok wat sterker geworden met GroenLinks erbij. Maar voor de PvdA ben ik nog steeds de enige woordvoerder op alle onderwerpen.”

Familie en vrienden kwamen steeds op het derde plan

En dat is volgens Jan Pieter Vermeulen toch wel een zware wissel op het thuisfront. Naast een 36-urige baan nog eens tussen de twintig en dertig uur aan het raadswerk besteden. Dit terwijl thuis, familie en vrienden, het huishouden en vrijetijdsbesteding op het derde plan komen. ,,Het klinkt cliché, maar het is waar dat zonder alle inzet van mijn vrouw, mijn inzet voor de PvdA niet zo groot had kunnen zijn. Zij accepteerde dat ik vaak van huis ben. Maar daar komt nu een einde aan.”

Naar het oosten van het land verhuizen

Volgens Vermeulen wil zijn vrouw heel graag wat dichter bij de kinderen gaan wonen in het oosten van Nederland, wellicht in Zutphen. ,,Daar sluit ik me graag bij aan. Dat wordt straks een ander huis zoeken en wellicht een baan dichter bij huis. Alles regelen en heen en weer reizen. Daar gaat mijn aandacht de komende tijd dus naar uit.”

Vermeulen werkt namens de provincie aan projecten van een natuurprogramma, in samenwerking met onder meer Natuurmonumenten en waterschap De Dommel. ,,Erg leuk werk is dat. En ik hoef niet per se dit werk in het oosten te doen. Ik kan ook nog een paar jaar op en neer blijven reizen. Want dit werk bevalt me uistekend.”

In augustus overdracht van de zetel naar De Vlieger

De PvdA’er draagt daarom graag zijn zetel over aan Jack de Vlieger. Na ruim negen jaar Jan Pieter Vermeulen als gezicht van de PvdA gaat hij de taak van raadslid overnemen. Na de installatie van de nieuwe burgemeester Han Looijen, die de scheidende burgemeester Jan Pommer opvolgt, zal in de gemeenteraad van augustus de zetel aan Jack de Vlieger worden overgedragen.