De ‘zilveren kracht’ van Boxtel wil iets betekenen voor gemeenschap

Drie jaar draait het Hobbycentrum in Boxtel. En wat er in die tijd voor elkaar is gebokst, daarop is iedereen trots. Zeker de nieuwe voorzitter Marieke Dijkshoorn. Honderden cursisten, tientallen vrijwilligers. ,,Het is een ware zilveren kracht van Boxtel”, stelt ze. Maar daarmee kan nog veel meer. Dijkshoorn wil met haar Hobbycentrum meer zijn dan de naam doet vermoeden. Niet alleen gelegenheid bieden om te ‘knutselen’, nee het centrum aan de Baroniestraat moet een maatschappelijke rol spelen in de gemeente. Mee aan de lat staan van de ouderenagenda die in de maak is. ,,Belangrijk zijn in de strijd tegen eenzaamheid, helpen de zelfredzaamheid van ouderen te verbeteren en natuurlijk ook mensen een gezellige middag bezorgen”, aldus Dijkshoorn.