De zolder is leeg, het magazijn van de kringloop overvol: ‘Maar 48 uur lang van spulletjes afblijven’

DEN BOSCH/BOXTEL - De mensen die zich achter de schermen uit de naad werken voor de kringloopwinkels van Vincentius, behoren vaak tot de coronarisicogroep. En dus was het nog even spannend of Vincentius open zou gaan: veel medewerkers zijn op leeftijd of hebben gezondheidsklachten. Maar een supervrijwilliger ben je niet zomaar en dus sjouwen zij zich een ongeluk om alles voor de opening op tijd geregeld te krijgen.

De ene krat met speelgoed is nog niet uit de auto gehaald of er staat alweer iemand voor de deur met een doos boeken achterop de fiets. De Boxtelse en Bossche kringloopwinkels van Vincentius gaan weer open en dat heeft heel wat voeten in aarde. Vrijdag gaat de winkel weer open. Volledig coronaproof. Met pijlen op de vloer, plexiglas bij de kassa en twintig gedesinfecteerde mandjes voor evenzoveel klanten.

,,We draaiden net drie weekenden in dit nieuwe pand toen we de deuren sloten vanwege corona”, vertelt voorzitter Toon van der Sloot van Vincentius aan de Stationsstraat 18 in Boxtel, het liep boven verwachting goed. Totdat iedereen massaal de deuren sloot en het ook stil werd bij de kringloop.

Thuis ruimte vrijmaken

Auto’s rijden inmiddels weer af en aan, Nederland heeft in de afgelopen twee maanden de zolder opgeruimd. Er wordt zo veel ingeleverd, dat de magazijnen bijna vol zijn. Voor Van der Sloot overigens geen probleem: ,,Ik kan thuis nog altijd opslagruimte vrijmaken. ’’

Gerry Meijs komt met oude kleding en koffers naar het innamepunt: ,,We hebben het huis geschilderd en opgeruimd. De meubels die in de weg stonden, hebben we alvast naar kringloopwinkel Het Goed gebracht, de winkel die al wel open was."

Niet aanraken

Vrijwilligster Marjo van den Aker staat klaar, mét handschoenen aan. ,,Alles wat binnenkomt, raken we 48 uur niet met blote handen aan. Dat is volgens de aanwijzingen van het RIVM." Van den Aker is een van de 75 vrijwilligers van de Boxtelse Vincentius-winkel.

,,We hebben alle vrijwilligers gevraagd of ze bereid waren om weer in de winkel te werken", vertelt voorzitter Van der Sloot. ,,Veel van hen zijn op leeftijd of hebben gezondheidsklachten. Het overgrote deel wilde wél. Als zij het niet hadden gewild, dan was de winkel dichtgebleven. Een klein deel van de vrijwilligers komt niet, bijvoorbeeld vanwege een echtgenoot die in de risicogroep valt.’’

Zes vrijwilligers kunnen tegelijkertijd aan de slag in de winkel. En dan kunnen er nog twintig klanten naar binnen. ,,Als je naar onze ruimte kijkt, zouden er vijftig mensen binnen mogen zijn, maar dat vinden we niet verantwoord."

Minder klanten welkom

Ook in de Bossche Vincentius-winkel aan de Havenstraat worden minder klanten toegelaten dan toegestaan. Gisteren opende de winkel zijn deuren weer. De ingang is keurig in tweeën gedeeld en net als in Boxtel is de kassa voorzien van een plastic plaat. ,,Er zouden 25 mensen in mogen volgens de RIVM-normen, maar we houden het bij tien", legt bestuurslid en teamleider André Jansen uit.

80 procent valt in de kwetsbare doelgroep

,,We bespreken elke avond hoe het is gegaan. En of we meer of juist minder klanten in de winkel moeten laten.’’ De pashokjes zijn ook dicht, en alle klanten krijgen wegwerphandschoenen en een ontsmet mandje. ,,We zijn heel voorzichtig, ook omdat ons personeel voor 80 procent in de kwetsbare doelgroep valt.’’

Het is niet zo dat Bosschenaren de spullen uit hun inmiddels opgeruimde zolder nu massaal naar Vicentius kunnen brengen. Met de inname starten ze pas later weer. ,,Eerst willen we alles volledig onder controle hebben nu de winkel weer open is."