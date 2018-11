Deel van Haarendael gaat morgen voor zes maanden op slot na vondst van synthetisch drugslab

Bezwaar tegen bouwplan Hobbendonk Boxtel te laat

9:18 BOXTEL - De Raad van State neemt het bezwaar van de Assumptie-Stichting tegen het bouwen van de woonwijk Hobbendonk met ruim twintig woningen aan de Eindhovenseweg in Boxtel niet in behandeling. De stichting heeft eerder dit jaar bij de gemeente Boxtel niets laten horen toen het ontwerpplan ter inzage lag en kan daarom nu ook niet meer bij de Raad van State aankloppen. Daar is het bezwaarschrift dus 'niet-ontvankelijk' verklaard.