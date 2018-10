DEH-voorzitter Jan Peters over energietransitie: ‘We moeten gaan versnellen om op tijd klaar te zijn

BALANS wil experiment met werken in de bijstand in Boxtel

24 oktober BOXTEL - Politieke groepering BALANS wil via een experiment mensen in de bijstand een financiële prikkel geven om in deeltijd te gaan werken. In schriftelijke vragen aan het Boxtelse college wijst de partij op een tijdelijke landelijke regeling 'experimenteren participatiewet' die dit mogelijk zou maken.