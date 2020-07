Den Bosch dankt apparaten niet meer af, Boxtels bedrijf geeft ze tweede leven

Wethouder Huib van Olden: ,,Door onze afgeschreven apparatuur te hergebruiken, produceren we minder afval. Bij SNEW hebben ze ervaring om deze producten opnieuw in te zetten. Daarnaast biedt het bedrijf mensen uit onze samenleving meer kansen op de arbeidsmarkt. Het mes snijdt zo aan twee kanten.” Eric Danse van SNEW: ,,Wij geloven sterk in een kringloop-economie. Dat we zo weinig mogelijk verspillen, zowel in talent van mensen als in materiaal. “