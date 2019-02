Den Dungen breidt niet uit in het westen richting Bosschebaan, wel in oostelijke richting

Ondanks dat de provincie het toestaat, ziet de gemeente Sint-Michielsgestel de komende jaren af van nieuwe woningbouw tussen de Bosschebaan (N617) en de achterkant van het centrum van Den Dungen, nabij de Horzik.

Quote Eerst gaan we verder met woningbouw rond de Jacobds­kamp Ed Mathijssen, Wethouder ruimtelijke ordening

,,Eerst gaan we verder met woningbouwplannen in de oostelijke richting rondom de Jacobskamp. En natuurlijk ontwikkelingen in het centrum zelf’', zo zei wethouder ruimtelijke ordening Ed Mathijssen gisteravond in een bomvolle zaal van de Litserborg.

Behangetje en bloembakken niet voldoende

De Dungenaren kwamen luisteren naar het voorlopige eindplaatje dat stedenbouwkundige Arie Hoogstad daar presenteerde over de ‘gebiedsvisie Den Dungen’. Die kwam er vertellen dat Den Dungen er niet mee weg komt als er alleen een ‘nieuw behangetje, wat schilderwerk en nieuwe bloembakken’ komen staan in het centrum. ,,Den Dungen is echt wel aan een nieuwe visie toe. Een compacter centrum.”

Jumbo heeft net verbouwing achter de rug, ongelukkig moment

Om dat te bereiken zou de Jumbo van de huidige plek aan het Maaskantje moeten verkassen naar dichterbij de Jacobus de Meerderekerk. Hoogstad heeft daar grofweg drie plekken voor in beeld nabij Boer Goossens. ,,Slechte timing”, noemde franchisehouder van de Jumbo Will Janssen het. ,,Ik heb net mijn supermarkt verbouwd. En je snapt natuurlijk dat ik voorlopig niet ga verkassen. Dat is weggegooid geld. Ondanks het feit dat het knijpen is met parkeren op de plek waar ik nu zit.’'

Hoogstad heeft in dat compacter centrum ruimte gezien voor ongeveer vijftig nieuwe woningen. Een deel daarvan komt naast de oude parochiële bibliotheek Grienselhof. Dat is onder meer op de plek van de oude brandweerkazerne. Maar ook op andere plekken is ruimte, zoals op de locatie familie Van Grinsven en bij leeggekomen winkelpanden in het centrum.

Volledig scherm Woningbouw in de Blauwe Scholk. © Sandra Peerenboom