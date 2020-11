Den Dungen Doegût Digitaal ondersteunt met doldwaas decemberspel lokale horeca

In december worden standaard nogal wat dorpskwissen gehouden. Maar de cafés zijn vooralsnog dicht. En de kwissen afgelast. Maar wat moet je dan in de donkere decemberfeestmaand: Een list verzinnen, zodat je toch kan kwissen! En dus staken Paul en Monique den Otter en Paul van Dam uit Den Dungen de koppen bij elkaar. Zo is Den Dungen Doegût Digitaal, Doldwaas Decemberspel ontstaan.

Donkere dagen en gezelligheid

,,Normaal doen we in de donkere dagen van de feetsmaand aan het einde van het jaar altijd met een gezellige groep vrienden mee aan de Dungense Kennis Kwis. Maar de organisatie heeft het logischerwijs afgelast vanwege corona. Daarom dachten we, dat moet toch coronaproof op een andere manier mogelijk zijn. En zo zijn we uitgekomen bij een digitale ‘ontmoeting.’ Dat moet kunnen”, aldus Monique den Otter.

Tim Haars (New Kids)

De bedoeling is dat vanaf 6 december, de dag na Sinterklaas, de eerste opdrachten per mail worden verzonden aan de teams die mee doen. ,,We hebben inmiddels twintig teams die elk uit ongeveer twaalf personen bestaat. We kunnen dus nog wel wat teams gebruiken. Paul van Dam zat vroeger in de klas bij Tim Haars van de New Kids. Hij heeft een leuk promotiefilmpje ingesproken om teams te ronselen.”

Lat iets minder hoog

Volgens Den Otter krijgen de teams hele maand december allerlei leuke opdrachten te doen. ,,Soms is dat een filmpje maken, dan weer een sportieve opdracht. Voor de echte kenniskwissers zijn er ook wat moeilijkere vragen. Maar we leggen de lat minder hoog dan tijdens een kennis kwis. Zo kunnen ook gezinnen met kinderen of allerlei vriendengroepen mee doen. En alle opdrachten zijn veilig uit te voeren, zonder dat grotere groepen echt met elkaar in contact komen. Daar zien we ook op toe. Anders mogen de teams niet meer mee doen. Het moet wel coronaproof.”

Opbrengst voor horeca

Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro. Monique den Otter: ,,We hebben natuurlijk allerlei leuke prijsjes voor de deelnemende teams. Dat maakt het leuk. Maar we hebben dit jaar wel gemeend om met dit geld wat anders te moeten doen. In december is het de ultieme maand om goed naar elkaar om te kijken en te zorgen voor elkaar. Daarom willen we het inschrijfgeld ten goede laten komen aan de plaatselijke horeca. Want die heeft het enorm zwaar door corona. We steken hen een hart onder de riem.”

Superleuk

Gitte Vissers van café De Linden in Den Dungen/Maaskantje vindt het helemaal geweldig dat Den Dungen Doegût Digitaal met de opbrengst van het Doldwaas Decemberspel de lokale horeca wil ondersteunen. ,,Echt superleuk. We zijn natuurlijk al een tijd dicht. En dat geldt voor veel horeca. Hoe ze ons ondersteunen, dat weet ik nog niet. Maar alleen al het idee dat ze aan ons denken is erg fijn. We willen zelf ook met een team mee gaan doen.”

Nog aanmelden

Deze week kunnen nieuwe teams zich nog aanmelden voor Den Dungen Doegût Digitaal. New Kid Tim Haars legt in het promotiefilmpje uit hoe je dat kunt doen.