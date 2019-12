Den Dungen wil hem ook, net als die mooie in Liempde: een eigen kerststallenroute

Elk jaar gaat de Dungense Jacqueline Broeren met de kleinkinderen naar Liempde om daar de Kribkesroute te bewonderen. Dit jaar zijn daar zelfs 260 kerststallen te bewonderen langs drie wandelroutes. ,,Prachtig. En wij zijn ook een gemoedelijk dorp. Dus, waarom kunnen wij dat niet?”, dacht Broeren.



Samen met Annemieke Pepping en Riky Kappen uit Den Dungen zijn de drie nu bezig om het voor elkaar te boksen. ,,We maken er overal reclame voor. In de nieuwe wijk Jacobskamp stoppen we zelfs briefjes in de bus om mensen aan te moedigen om mee te doen. Al hebben we dit eerste jaar maar een stuk of 25 kerststallen te bekijken, dan hebben we een mooi begin.” Riky Kappen vult aan: ,,Ze mogen klein, groot, in de tuin, achter het raam of zelfs op een spandoek geschilderd. Noem maar op.”