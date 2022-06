Den Hogert: ‘Stop de teloorgang van mooie Gemondse zandpaden’

GEMONDE - Natuurfilmer Mark Kapteijns heeft een paar jaar terug een prachtige natuurfilm gemaakt: Brabants zandpad, bedreigde schoonheid . Het geeft het grote belang aan van het bestaan van zandpaden voor flora en fauna. Bedreigde zandpaden in Gemonde zijn nu ook in kaart gebracht.

De film van Kapteijns bracht via de Brabantse Milieufederatie en de club van Hoeders van Brabant de Heemkundevereniging Den Hogert op het idee om alle zandpaden in Gemonde in kaart te brengen. Na een inventarisatie van een kleine zestig paden trokken ze geen fijne conclusie. Ze schrokken van de deplorabele staat van veel Gemondse zandweggetjes.

Het Dorp

Ach, Wim Sonneveld kon het zo mooi vertolken in zijn nostalgische liedje Het dorp. ‘Een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen.....’ Alsof hij in Gemonde inspiratie opdeed voor dit nummer. Gemonde barst nog steeds van de zandpaden. Maar het is allang niet meer wat het was. De staat van de zandpaden die Heemkundevereniging Den Hogert de laatste jaren heeft onderzocht, gefotografeerd en in een rapport Zandpaden in Gemonde heeft gevangen, baart grote zorgen.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Veel puin op het zandpad van de Kriekelaar in Gemonde. © jan zandee

In goede handen

Het rapport is onlangs aangeboden aan de wethouder erfgoed van Sint-Michielsgestel, Peter Raaijmakers, maar ook aan de wethouder natuur en landschap Sam Goossens. „Daar is het volgens ons in goede handen”, zeggen Wim Verhoeven en Thea Tilburgs van het werkgroep van Den Hogert.

Wandelen en inventariseren

Thea liep tijdens de coronapandemie samen met Mariëlle van der Hoek alle Gemondse zandpaden af. De ligging in het landschap werd bekeken, de eigenaar van het pad, of er veel puin in de bodem zit en of de paden verbetering behoeven of bedreigd worden in hun bestaan.

Sluipenderwijs meer puin

Tilburgs: „Je schrikt er wel van, hoor. Veel paden barsten van het puin. Legaal of illegaal wordt er veel puin in gestort. Dat is heel jammer. En ik heb het idee dat het nog steeds gebeurt. Sluipenderwijs komt er steeds meer verharding. Daardoor verdwijnen de echte zandpaden en daarmee de cultuurhistorische waarde ervan. Natuurlijk snappen we het (mede)gebruik van de paden ook voor landbouwvoertuigen en anderen. Maar zo gaat het authentieke zandpad teloor.”

De Hultert

Wim Verhoeven noemt het zandpad van de Hultert. „Dat is een zeer oud pad dat vroeger van Munsel in Boxtel richting Gemonde liep over de eerste Hooibrug. Hier is de kwaliteit nog goed. Dat geldt ook voor een deel van de Waaistap, het Jo Schellekenssteegje en de Kaal Hoefsteeg. Zo zijn er nog wel een paar meer.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Een berg brandnetels naast het zandpad en een onderbroken bomenrij in de laan. © Domien van der Meijden

Brede Pad

Maar het lijstje slechte zandpaden is er ook. Het Brede Pad, Biezenstraat, Wilgenstraat, Kaatse Hoeve en de Heikes. Het barst er van het puin. Maar dat is niet het enige. Tilburgs: „Het gaat ook om de bermen en de ligging. Er is vaak slecht bermbeheer. Veel brandnetels en bramen. Bij verschralen en beter beheer komen er op termijn veel meer soorten bloemen en planten bij. Bij de Hultert is dat nog prima. Gazenbloem, robertskruid, teunisbloed en veel gele brem komt hier nog voor. Maar dat is op heel veel plekken niet meer zo.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Het Brede Pad. Veel puin, weinig diversiteit in de bermen. Dat moet anders vinden zij bij Den Hogert. © Domien van der Meijden

Beschermde status

Als aanbeveling aan de gemeente Sint-Michielsgestel heeft het werkgroepje van Den Hogert nu gepleit om zandpaden met hoge kwaliteit een beschermde status te geven en dat op te nemen in bestemmingsplannen. „Maar dan ook het beheer hier op afstemmen, en handhaven als er puin wordt gebruikt.”

Bomen terug planten

Verhoeven vult aan: „En dat samen met goed bomenbeleid. Want op tal van plekken langs zandpaden verdwijnen bomen, terwijl er geen herplantplicht bij zit. Daar wordt het oude voorpootrecht vaak nog gebruikt, maar er vallen, soms na stormen, dan wel gaten in de lanenstructuur van de paden. Dat moet beter kunnen. En met boomplantdagen kunnen we dat zeker goed aanpakken.”

Tekst loopt door onder de film van Mark Kapteijns

Wereld te winnen

De film van Mark Kapteijns laat zien hoe rijk flora en fauna kunnen zijn bij Brabantse zandpaden die goed in de oude staat worden gehouden. Inclusief de bloemrijke bermen en bomen. „Daar kunnen we nog een wereld winnen, als het gaat om bedreigde zandpaden in Gemonde”, zeggen Tilburgs en Verhoeven in koor.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.