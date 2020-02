Dennis leek in Schijndel ‘op wolkbreuk mét tornado’

Op maandagmiddag is de schade nog steeds zichtbaar aan de achterkant van het wooncomplex in de wijk Hulzebraak. Grote daklijsten hangen zelfs in de bomen en op de grond liggen nog allerlei materialen van het dak. Het grasveld is afgezet met linten. ,,We zoeken nog een oudijzerboer die in bomen durft te klimmen", reageert servicemonteur Geri Vervoort met een glimlach. Met collega's van Bouwbedrijf Berghege is hij het dak aan het repareren. ,,We proberen waterschade zo veel mogelijk te voorkomen.”

Alleen enkele woningen op de bovenste etage hebben daadwerkelijk last van de ravage. Deze bewoners zijn deze middag niet thuis. Bestuurder Mark Wonders van Woonmeij is blij dat de schade uiteindelijk meevalt. ,,Alleen in één woning kwam het water binnen. Dat is zondag meteen met een noodreparatie opgelost.”