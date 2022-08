Dertiende editie Pleinpop in Schijndel komt eraan; ‘Ons enthousiasme blijft groot’

Gemeente wil bezoekers op Schijndel­se Hartemèrt laten ervaren hoe het is om niet goed te kunnen lezen of schrijven

SCHIJNDEL - De 21ste editie van de Hartemèrt in Schijndel heeft zondag volgens de organisatie ongeveer 26 duizend bezoekers getrokken. De mensen konden op de laatste ‘Lazy Summer Sunday’ van augustus langs allerlei kraampjes slenteren, overal eten en drinken met een deejay op de hoek of zich laten informeren over clubs, verenigingen en allerlei andere organisaties.

