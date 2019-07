Dertig striptekenaars te zien op Stripboekenbeurs Berlicum

BERLICUM/BOXTEL - Tuincafé De Witte Zwaan in Berlicum wordt omgedoopt tot een walhalla voor de stripboekenliefhebber. Een keur aan striptekenaars, zoals die van Suske en Wiske en Donald Duck komen zelfs signeren op de 2e Stripboekenbeurs Berlicum. Ook tekenaar Dikmans uit Boxtel is van de partij.

Als je het woord stripboeken uitspreekt dan gaan de ogen van Joep van der Weide (22) uit Berlicum helemaal glinsteren. Zo gek is dat ook niet. Want zijn slaapkamer in het ouderlijk huis staat inmiddels gevuld met een paar duizend stripboeken. ,,Ik mag de schuur niet gebruiken van mijn moeder, alleen mijn slaapkamer. Dus heb ik er een flink aantal in dozen staan op mijn kamer.”

Quote Ik ging wel twee keer in de week naar de stripwin­kel in Den Bosch Joep van der Weide, Organisator Stripboekenbeurs Berlicum

Jaren geleden nam zijn moeder hem mee naar een stripboekenwinkel in Den Bosch. ,,Tja, toen was ik verkocht. Ik ging wel twee keer in de week naar die winkel. En dan groeit het aantal stripboeken natuurlijk. Mijn meest favoriete strip is ‘Bone’ van de Amerikaan Jeff Smith. Phoney Bone, Smiley Bone en Fone Bone zijn drie neven Bone die uit hun stad Boneville worden verjaagd. Ze komen terecht in een vallei waar ze achterna gezeten worden door ratachtige monsters.”

Kuifje, daar vindt Joep van der Weide niks aan

Asterix en Obelix vindt hij ook leuk, maar Kuifje, daar heeft ie helemaal niks mee. ,,Het zal wel een kwestie van smaak zijn”, grapt Joep van der Weide droogjes. ,,Suske en Wiske vind ik ook mooi. Maar dan wel de boeken die Marc Verhaegen heeft getekend. Niet die van Paul Geerts of eerdere tekenaars van Suske en Wiske. Verhaegen is ook een van mijn favorieten als het gaat om zijn andere strips. Hij heeft geschiedenisstrips gemaakt over Michiel De Ruyter.”

Veel contacten, ook met striptekenaars

Joep bezocht tientallen stripboekenbeurzen, heeft inmiddels een dijk aan contacten opgebouwd rond mede-verzamelaars en zelfs een groot aantal tekenaars als vriend op Facebook. Het kon dan ook niet uitblijven om een keer zelf een grote stripboekenbeurs te organiseren. De eerste deed hij een paar jaar geleden in het scoutinggebouw.

Het is niet toevallig dat hij met zijn 2e Stripboekenbeurs Berlicum koos voor Tuincafé De Witte Zwaan in Berlicum. ,,Ik deed een koksopleiding bij de Rooi Pannen in Tilburg en liep hier al stage. Nu werk ik er vijf dagen per week in de keuken. Het is leuk om de beurs hier te doen.”

Ralph Dikmans uit Boxtel ook present

Zondag 28 juli van 10.00 tot 18.00 uur is een flink deel van de zaal en de grote achtertuin van De Witte Zwaan gevuld met auteurs, tekenaars en verkopers van nieuwe en tweedehands stripboeken. ,,Ik heb Wilma van den Bosch en scenarist Frank Jonker hier. Die werken al jaren aan de Donald Duck. Ook tekenaar Ralph Dikmans uit Boxtel is er. Die van de Catastrofale Computer Crash, dat is de titel van het vierde stripalbum van Dikmans. Dat album draait om de anti-held Anders-Man, ook de hoofdrolspeler in de andere drie stripboeken van Dikmans. Zijn eerste titel verscheen in 2015. Heel leuk is ook een nog wat onbekendere striptekenaar uit Engelen bij Den Bosch. Dat is Ton van den Bergh. Die tekent strips over zijn eigen dorp.”

Flink wat bezoekers verwacht