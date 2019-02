Deze carnaval geen tienertent in Schijndel

,,Tijdens de laatste carnaval in 2018 kwam er nauwelijks jeugd op de Teens Tent af, toen hebben we er flink op toe moeten leggen", zegt Harrie van Herpen, minister van promotionele zaken in Schorsbos. Om die reden werd de tent vorig jaar de laatste twee dagen gesloten gehouden. ,,Voor dit jaar hebben we nu besloten om de tent niet te plaatsen.”

Schijndelse jeugd gaat vooral naar Sint-Oedenrode en Berlicum

Volgens Van Herpen gaat de Schijndelse jeugd vooral naar Sint-Oedenrode en Berlicum tijdens carnaval. ,,We hebben nog geprobeerd om een bestaande horecazaak te vinden voor onze jeugd, zoals bij 't Tramhuys en het City Theater, maar dat is niet meer gelukt. Veel ouders zullen dat jammer vinden. Hopelijk lukt het volgend jaar wel om iets te regelen voor de jeugd.”

Feest Elde College

Voor de jonge tieners zijn wel enkele momenten gereserveerd in de grote tent op de Markt, die er jaarlijks staat. De Teens Tent The Bull was altijd bedoeld voor jongeren van 13 tot 16 jaar. De rook- en alcoholvrije tent was elke dag van 19.00 tot 00.30 uur open. De tent werd op donderdag voor carnaval gebruikt door een feest voor eerste- en tweedejaars leerlingen van het Elde College. Van Herpen: ,,Jarenlang was de tienertent goed bezocht, vorig jaar kakte het ineens in.”