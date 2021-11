Deze gouden club telt twaalf Schijndelse schakers

,,Een foute zet.” Jan Mettler (76), lid van het eerste uur van Schaakvereniging Schijndel, schaakt met Luuk Glaap, die met zijn 22 jaar het jongste lid is. Medeleden Bart te Dorsthorst en Henk Burg kijken geconcentreerd toe.

Op 15 november 1971 werd de vereniging opgericht, met twintig leden. ,,We begonnen in café De Kafmolen, op zondagochtend”, vertelt Mettler. ,,Daarom gingen we zaterdagavond naar de kerk.”

Muisstil zaaltje

Later had de vereniging haar thuishonk in De Hopbel en sinds kort in De HeerenMeester, op dinsdagavond. ,,Sommige schaakverenigingen zitten in een muisstil zaaltje. Wij niet dus”, verklaart Mettler. ,,We zijn niet heel prestatiegericht, maar we noteren wel alle zetten en op basis daarvan analyseren we de wedstrijd na afloop. Maar voor ons is het ook een sociaal uitje.”

Terwijl er vroeger wel werd gespeeld tegen andere schaakclubs, doet de club met twaalf leden nu alleen nog aan interne competitie. ,,We hadden te weinig mensen”, meldt Mettler. De ondergrens van zeven leden – bij dat aantal zou de vereniging opgeheven worden – is weer veilig achter de rug. ,,We zitten nu op twaalf leden, vorige week kwam er nog eentje bij.”

The Queens Gambit

Het ledental trekt dus weer aan. ,,De Netflix-serie The Queens Gambit zorgt bij meerdere schaakverenigingen voor nieuwe leden”, legt Henk Burg uit. En dat is precies de reden waarom Glaap ook weer is gaan schaken. ,,Ik schaakte op de basisschool. Een halfjaar geleden zag ik The Queens Gambit. Dat was een trigger voor me om het weer op te pakken.”

En talent voor schaken, hoe zit dat? ,,Mensen die goed zijn in wiskunde, kunnen redelijk goed schaken”, vertelt Burg. ,,Maar een goede schaker hoeft niet per se goed te zijn in wiskunde. Er zit ook een creatief deel in: spelers die gevaar niet schuwen, die hun kansen zien en grijpen.” Burg is de vader van schaakgrootmeester Twan Burg. ,,Ik heb hem leren schaken, maar hij is geen lid geweest van onze vereniging. Hij was te goed.”

Wereld van verschil

Online- en op een echt bord schaken, daar zit een wereld van verschil tussen, daar is het viertal het over eens. ,,Sinds de coronatijd zijn er veel mensen bij gekomen die online schaken”, legt Glaap uit. ,,Je denkt dat je het best wel kunt als je tegen hen schaakt, maar er zitten veel beginners bij. Hier op de vereniging zijn je tegenstanders een heel stuk sterker. Je moet de basisregels goed kennen, anders leer je het nooit goed. En die leer je in een vereniging. Bovendien is het veel gezelliger. Verder staat een online schaakbord verticaal. Dat is minder leuk dan schaken op een echt schaakbord.”

Vrouwen en jeugd?

Hoe zit het met vrouwen en jeugdleden? ,,Vroeger speelden er veel dames mee, en die deden het heel goed”, zegt Mettler. ,,Maar helaas zijn ze weer weggegaan. En de jeugd wil wel leren schaken, maar het probleem is dat je iemand moet hebben die tijd in de begeleiding steekt. Ik heb het lang gedaan.” Waarop Burg aanvult: ,,Ik geef een klein groepje mensen les, van zeven tot zeventig jaar. Ik hoop dat ze lid worden.”

Hoe zit het met de term schaakspórt? ,,Nou, je spant je enorm in”, zegt Mettler. ,,Je krijgt er een rood hoofd van.” Waarop Burg het relativeert: ,,Maar je verbrandt geen kilocalorieën, hoor.”

En nu op naar een jubileumfeest? ,,We gaan uit eten”, meldt Mettler. ,,Met onze partners. En die avond schaken we niet.”