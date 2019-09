Deze mensen knapten op door een nieuwe hartklep en doen hun verhaal op het podium in Boxtel

Brand in kliko slaat over naar heg in Sint-Michiels­ges­tel

15 september SINT-MICHIELSGESTEL - De brandweer werd zondagmiddag rond 16.50 uur gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Van Overbeekstraat in Sint-Michielsgestel. Een brand in een kliko was overgeslagen naar een naastgelegen heg.