Deze namen maken de line-up van We Are Electric compleet

Coen Hendriks van gemeente­raad naar Staten; plek ingevuld door Stefan van Kessel

9:13 VEGHEL - Boerdonkenaar Coen Hendriks verlaat de CDA-fractie in Meierijstad en schuift aan in Den Bosch als lid van de Provinciale Staten. Zijn plek in de gemeenteraad wordt opgevuld door Stefan van Kessel (34) uit Schijndel.