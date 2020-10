Deze wijkagent is bekend van de straat én Twitter

Het gesprek met Ger Roumen begint bijna drie kwartier later dan gepland. Met een goede reden: ,,Ik werd opgeroepen voor een reanimatie van een kind van 9 jaar. Gelukkig liep het goed af, want het ventje begon te huilen en ademde dus weer. Dankzij eerste hulp van zijn gymjuf en zijn leerkracht”, begint Roumen.

Hij is duidelijk nog onder de indruk. ,,Een kind dat wordt gereanimeerd is toch wel heftig, hoor. Gelukkig komt dat niet vaak voor. Zo'n gebeurtenis vraagt om goede nazorg, debriefing noemen we dat. Is het goed gegaan? Kan ik ‘gewoon’ verder met mijn werk? In dit geval speelt natuurlijk heel erg mee dat het goed afliep. Maar het loopt helaas ook wel eens fout af. Dan is er vaak meer nazorg nodig.”

‘In begin had ik niets met Twitter’

Wijkagent Ger Roumen (58) is een bekend gezicht in Schijndel. Kennen de mensen hem niet van de straat, dan is het wel van zijn berichten op Twitter. ,,In het begin had ik eigenlijk niets met Twitter, maar al heel snel ontdekte ik de voordelen van sociale media. Het slaat een brug met burgers. En ik kan informatie inwinnen of een getuigenoproep doen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan. Intussen kun je hem gerust een ‘Twitterhit’ in deze regio noemen. Roumen zette al ruim 10.500 tweets online en heeft hij meer dan 3200 volgers op Twitter. Een greep uit zijn tweets van de afgelopen maand:

‘Ik houd van straatwerk’

Ger Roumen staat deze maand stil bij zijn 40-jarig jubileum als politieman. De geboren en getogen Limburger begon zijn carrière bij de Rijkspolitie met als standplaats Sint-Oedenrode. ,,Ik heb in al die jaren heel wat functies gehad. Zo zat ik 26 jaar bij de Mobiele Eenheid, de laatste jaren als groepscommandant. Bijzondere tijd met onder meer voetbalrellen en het ontruimen van krakerspanden.”



Tien jaar terug werd hij gevraagd voor deze job in Schijndel. ,,Dit is precies de baan die bij mij past. Hier word ik blij van. Ik houd van het straatwerk en wil mij dienstbaar opstellen voor burgers. En ik vind het prachtig om met mensen om te gaan. De ene reageert emotioneel, de ander agressief en weer een ander juist heel rustig. Het lukt mij denk ik heel aardig om met al die situaties om te gaan.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Burenruzies en verwarde mensen

Roumen omschrijft Schijndel als een ‘plattelandsgemeente met de nodige uitdagingen en die bestaan vooral uit sociaal maatschappelijke problemen’. Hij doelt op onder meer huiselijk geweld, burenruzies en verwarde mensen. ,,Als het bijvoorbeeld mis gaat met mensen met psychische problemen, wordt de politie als eerste gebeld. Onze eerste taak is de veiligheid garanderen.”

,,Maar daarna gaan we proberen de problemen op te lossen. En dan is het zo fijn om een goed netwerk te hebben. Ik werk fantastisch samen met partners als het sociaal wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin of jongerencentrum Bizzi. Maar soms helpen zelfs al die organisaties niet. Bijvoorbeeld bij echtelijke twisten moeten mensen het vaak toch zelf zien op te lossen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Als wijkagent moet je in je eigen wijk zijn’

,,Als ik ergens moet assisteren, sta ik klaar. Ik wil bijvoorbeeld best een keer in Den Bosch werken, maar als wijkagent hoor ik in mijn wijk thuis, vind ik. Gelet op de huidige krappe bezetting wordt dat steeds lastiger. Mijn eerste zorg ligt in Schijndel. En ik vind dat ik daar dan wel genoeg tijd voor moet krijgen, onder meer omdat we steeds vaker reguliere nachtdiensten moeten draaien. Collega-wijkagenten lopen daar ook tegenaan. Als wijkagent moet je in je eigen wijk zijn. Zo simpel is het.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Drugsprobleem is niet erger dan elders’

,,Bij gebruikers van drugs zoals GHB kunnen we de overlast misschien verhelpen, maar het probleem is niet 1, 2, 3 verholpen. We houden als politiemensen die personen een spiegel voor, pakken hen aan, maar vervolgens is het aan de hulpinstanties. Met drugsgebruik word ik helaas met grote regelmaat geconfronteerd, ook in Schijndel. Op straat, op hangplekken, in het verkeer of bij mensen thuis. Al heb ik niet het idee dat drugsproblemen in Schijndel erger zijn dan in andere plaatsen in de regio.”

Dan volgt een nieuwe melding voor Ger Roumen; een man van 74 is vermist. Weg is hij.