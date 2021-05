Diamanten echtpaar Frans (85) en Jansje (79): ‘Je moet zelf de slingers ophangen'

Frietje

Het afspraakje komt er. Jansje woont in de Willibrordstraat en moet oppassen. Frans komt langs voor een praatje. Het is gezellig, maar Frans krijgt honger en gaat een frietje halen. Hij zou snel terugkomen, maar dat duurt naar Jansjes mening langer dan verwacht. Even is ze bang dat hij haar laat zitten. Heel even maar, want al snel blijkt het tegenovergestelde waar. Frans is verdwaald en keert drie kwartier later weer terug.