DichtSlamRap in Boxtel is ook België versus Nederland

BOXTEL - De jaarlijkse woordenstrijd DichtSlamRap in Boxtel is ook een beetje een interland. België versus Nederland. Want ieder jaar weer is er een fikse Vlaamse deelname aan dit evenement, waarbij de voordracht van gedichten centraal staat. Zoals gebruikelijk kent DichtSlamRap een pre-finale en een finale.