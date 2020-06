Die ene leraar maakte het verschil; oud-leerlingen bedanken docenten die veel voor hen hebben betekend in ‘taartvideo’ Fontys

SINT-MICHIELSGESTEL/DEN BOSCH - Esmee Scholte (29) had het lastig toen haar ouders in haar middelbare schooltijd op Gymnasium Beekvliet in een vechtscheiding lagen. Docent Latijn Arno Essens zag dat. Het vertrouwen dat hij haar gaf, werkt tot op de dag van vandaag door in haar leven. In een zogenaamde ‘taartvideo’ van hogeschool Fontys bedankt ze hem 15 jaar na dato.

,,Ja, dat is meneer Matthijsen.’’ De medewerker in Verszaak Paul Heemskerk aan de Pettelaarseweg in Den Bosch stopt even met het vullen van de bakjes salade en stroopt zijn mouwen op. Over de vraag welke docent hij nog wel eens zou willen bedanken, hoeft hij niet lang na te denken. ,,Ik weet niet of die beste man nog leeft, maar het was een hele toffe vent. Hij gaf les in Gilze waar ik op de lage school heb gezeten.’’

De vraag komt van filmmaker Wout van Wengerden die in opdracht van hogeschool Fontys werkt aan een serie ‘taartvideo’s’ waarin oud-leerlingen een vroegere leraar in het zonnetje zetten. Omdat die veel voor hen heeft betekend. Toen en in hun latere leven. Dat is dan ook wat de hogeschool beoogt: de waardering voor het vak van leraar opkrikken.

Volledig scherm Esmee Scholte: ,,Ik heb niet mijn diploma gehaald op Gymnasium Beekvliet, maar er is mij iets veel belangrijkers bijgebracht. Namelijk het vertrouwen in dat mensen je zien en dat je er mag zijn. Dat er belangrijkere dingen zijn dan per se je cijfers halen.’’ © Privé-collectie

Het bezoek aan de winkel is onderdeel van het filmpje van de 29-jarige Esmee Scholte uit Den Bosch die appelflappen komt kopen om Arno Essens te verrassen. De docent Latijn was een jaar of 15 geleden haar mentor in klas één en twee van Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel.

Scholte: ,,Ik heb niet mijn diploma gehaald, maar er is mij iets veel belangrijkers bijgebracht. Iets dat je niet tijdens de vakken leert, namelijk het vertrouwen in dat mensen je zien en dat je er mag zijn. Dat er belangrijkere dingen zijn dan per se je cijfers halen.’’

Haar ouders lagen destijds in een vechtscheiding en daardoor liep het met Scholte ook niet lekker. Iets dat Essens feilloos aanvoelde. ,,Hij heeft op een hele subtiele manier voor mij heel veel waarde toegevoegd. Toen ik in de vierde klas bleef zitten, dacht ik ‘misschien ben ik niet slim genoeg. Misschien moet ik naar een andere school.’’

,,Meneer Essens gaf mij allang geen les meer, maar kwam me toch opzoeken in de pauze. ‘Esmee’, zei hij. ‘Het maakt niet uit. Je bent slim genoeg. Blijf maar lekker hier’. Het was maar één zinnetje en dat maakte voor mij een wereld van verschil.’’

Best scorende Fontys-facebookpost ooit Helemaal in kannen en kruiken is het nog niet, maar Fontys heeft er wel oren naar om na de zomervakantie door te gaan met de ‘taartvideo’s’. Het eerste filmpje, waarin Youri Keulen mevrouw Fixe gaat bedanken, is met meer dan 60.000 views de best bekeken facebookpost ooit van de school. Keulen heeft één droom: als triatleet meedoen aan de Olympische Spelen. ,,Als kind van vier of vijf jaar maakte ik al tekeningen van de Olympische Spelen.’’ De triatlonbond was niet heel blij dat hij hele dagen op school in Geleen doorbracht. Beter naar een speciale school met een aangepast lesprogramma. ,,Maar dat wilde ik niet. Mijn vriendjes zaten in Geleen op school en het voelde daar veilig en prettig voor mij.’’ Juf Idra Fixe zorgde dat hij kon blijven en toch kon sporten. ‘Die fixt het wel’, zeiden ze tegen me. Mede dankzij deze school heb ik mijn droom kunnen ontdekken. Anders had ik niet gestaan waar ik nu sta. Als ik mijn droom haal, dan is één van die vijf ringen zeker voor mevrouw Fixe en de school.’’

,,Ontroerend’’, reageert Essens, als ze bij hem op de stoep staat. Want thuis aan het werk vanwege corona. ,,Iedereen moppert wel eens op het onderwijs - rotvak dit en rotvak dat - maar bij die hele mooie kant wordt niet zo vaak stilgestaan. Het is veel meer dan alleen maar lesgeven.’’

Quote Het gaat niet om het aanleren van sommen of het helpen met geschiede­nis - dat is één aspect - maar over de mens als geheel. Wout van Wengerden, Filmmaker ,,Voor mij staat de goede band met de leerling voorop en dan komt de rest vanzelf. Ik merkte destijds dat Esmee - ook al was ze verlegen - de behoefte had om in gesprek te gaan. Maar ik wist niet dat mijn inbreng zoveel impact had.’’

,,Het komt er uiteindelijk gewoon op neer of je gezien bent door die persoon en of die gezien heeft wie jij was op dat moment. Dat is de verbindende factor’’, stelt Van Wengerden. ,,We hebben nu drie video’s gemaakt en alle drie die docenten hebben het menselijke aspect hoog in het vaandel staan. Het gaat niet om het aanleren van sommen of het helpen met geschiedenis - dat is één aspect - maar over de mens als geheel.’’

Fontys heeft geen snoeiharde doelstelling aan de video’s verbonden. ,,De boodschap is niet ‘kom bij Fontys de lerarenopleiding volgen’. Het is vooral bewustzijn creëren dat het een supermooi vak is’’, stelt woordvoerder Erwin Hoeks. ,,Je kunt honderd keer tegen mensen zeggen ‘je moet leraar worden en dit houdt de opleiding in’, maar deze video’s laten zien wat je als leraar kunt betekenen en dat spreekt aan.’’

,,Er wordt veel op de filmpjes gereageerd. Mensen die zeggen erdoor geraakt te zijn of die hun eigen leraar bedanken. Iedereen heeft wel een leraar waar hij een goede herinnering aan bewaart. Het belang daarvan komt te weinig naar voren.’’

Alsnog een diploma en nu coach

Via de vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) haalde Scholte alsnog haar diploma. Ze doorliep een hbo- en een universitaire opleiding en heeft nu een eigen praktijk in coaching en training onder de noemer ‘Luisteren naar jezelf vanuit liefde’.