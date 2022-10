Diepe ontroering met Carel Kraayenhof of hilarische taferelen met Jon van Eerd, er valt weer genoeg te kiezen deze week

Volledig scherm Loes Luca beschouwt haar leven in de voorstelling Uit het hoofd. © Koen Hauser

Het hoofd van Loes Luca als kijkdoos

Maria Goos schreef deze inktzwarte komedie speciaal voor actrice Loes Luca. In Uit het hoofd speelt Luca een actrice die haar leven beschouwt, of althans wat ze zich daarvan herinnert. Maar wat is nou precies waar? Wat is er echt gebeurd en wat is gewoon een verhaal? Uit het hoofd is een toneelstuk over een actrice die absoluut geen antwoord zoekt op de vraag: wie ben ik, maar dat antwoord toch krijgt.

1 november Theater de Lievekamp, Oss

Volledig scherm Han Klinkhamer, decollage 2022. © Peter Cox

Brabantse rivierklei als inspiratie

Wie de schilderijen van Han Klinkhamer op zich in laat werken, ziet onmiddellijk dat het de schilder om iets heel anders te doen is dan een weergave van de werkelijkheid. Met name waar hij inzoomt op het landschap, worden de werken abstracter. Zijn omgeving, de uiterwaarden en zware Brabantse rivierklei, geeft hem inspiratie. Bij Luycks Gallery in Tilburg is zijn solotentoonstelling De gelijkenis voorbij te zien.

Tot en met 27 november Luycks Gallery

Volledig scherm Harrie Vermeulen, alias Jon van Eerd, beleeft weer de meest grappige avonturen in Zo Vader Zo Zoon. © Pr

Het wordt weer hilarisch en chaotisch met Jon van Eerd

Na Harrie neemt de benen is het tijd voor een gloednieuw avontuur van Jon van Eerds alter ego Harrie Vermeulen. Zo Vader Zo Zoon is een hilarische familiekomedie over liefde, vriendschap en intriges. Van Eerd laat zich wederom van zijn meest grappige kant zien, met aan zijn zijde onder andere Joey Schalker, Nandi van Beurden en Arie Cupé. Voor iedere vader die zich vader voelt en voor ieder kind dat er mee moet leven.

3 november Schouwburg Concertzaal Tilburg

Volledig scherm Het Carel Kraayenhof Kwartet speelt werk van Astor Piazolla. © Reinout Bos

Een ode aan de maestro

De traan van koningin Máxima op haar huwelijk hoort bij ons collectief geheugen. Dit ontroerende moment werd veroorzaakt door de melancholische en krachtige muziek van Astor Piazzolla, gespeeld door Carel Kraayenhof. Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Piazzola eren de musici van het Carel Kraayenhof Quartet hun muzikale idool met de theatervoorstelling 100 jaar Piazzolla.

30 oktober Tiliander Oisterwijk 18 november Podium Boxtel



Volledig scherm Annemie van der Zand, collage. © Annemie van der Zand, collage.

Geboeid door tekens, symbolen en pictogrammen

Taal heeft Annemie van der Zand altijd geboeid. Ze laat zich dan ook graag inspireren door beeldschrift, zoals tekens, symbolen en pictogrammen. Ook het industriële verleden vormt een bron van inspiratie, met name voor haar objecten. De Compagnie exposeert een selectie uit haar werk van in de Wiebenga silo aan de Noordkade in Veghel. Een perfecte expositie voor het industriële erfgoed van de Noordkade.

30 oktober tot en met 18 december Noordkade Veghel