Dierenbeschermers doen aangifte tegen Boxtelse varkensboer

Stichting Kansarmen Sri Lanka weer aan de slag na aanslagen

12:36 BERLICUM - Na de gruwelijke aanslagen in Sri Lanka op Eerste Paasdag lag het werk van de waterprojecten van de Berlicumse Stichting Kansarmen Sri Lanka in het hele land een tijd stil. Maar nu is het werk weer hervat en werken er twee ploegen zeven dagen in de week aan nieuwe watervoorzieningen.