Diner in je auto afhalen bij Winter Foodtruck Plaza in Boxtel: ‘Beter goed gejat, dan slecht bedacht’

,,Ik doe er nog wat zalm bij. Daar zit vitamine D in. Ik hoorde dat het mogelijk goed is tegen corona.” Mascha de Wit uit Boxtel schept in haar ‘caravannetje’ het kommetje vol voor de Poké Bowl vis. De eigenaar van In2Sushi was dit weekend één van de zes deelnemers bij de eerste ‘Winter Foodtruck Plaza’ (Drive-Thru editie) in Boxtel.