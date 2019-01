Dinerconcert Schijndel: 'Ik waan me in Weense sferen’

Harmonieus

Het duo Anne Sleutjens (21) uit Schijndel en Frank van Schijndel (22) uit Boskant brachten met hun harmonieus gezongen liedjes, zoals Hometown Glory van Adele, afwisseling in het muzikale programma. Voor dirigent Adri Verhoeven (58) waren de concerten geslaagd. ,,Het is mooi om muziek te combineren met lekker eten. We hebben veel positieve reacties gekregen, zowel voor het eten als voor de muziek. En dat is het belangrijkste, dan hebben we spijkers met koppen geslagen. We hebben ook echt fijn gespeeld, meer kun je niet hebben."