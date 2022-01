Diplodocus blijkt geen Diplodocus: student bij Oertijdmuseum ontdekt waarschijnlijk nieuw soort dinosaurus

Molen­straat in Schijndel krijgt bijna 60 nieuwe parkeer­plaat­sen

SCHIJNDEL - De Molenstraat in Schijndel krijgt bijna 60 nieuwe parkeerplaatsen. En daar zijn ze in de straat heel blij mee, want er is al jaren een tekort hieraan. De panden van Woonsfeer Raaijmakers naast supermarkt Albert Heijn gaan hier grotendeels voor wijken.

23 december