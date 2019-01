Directeur De Hasselbraam in Haaren vertrekt naar Oisterwijk: ‘Een mooi moment om te gaan’

In de tijd dat Heidi van Pinxteren directeur was van basisschool De Hasselbraam in Haaren heeft ze, samen met haar team, de bestaande visie 'inspireren tot leren met hoofd, hart en handen' verder uitgebouwd.

Groot cadeau

Van Pinxteren. ,,Het wordt steeds duidelijker hoe het nu echt werkt in de hersenen - wat werkt voor welk kind. Voor sommige kinderen werkt 'handelend leren' goed. Dan ga je rekenen door bijvoorbeeld apparaten in elkaar te zetten. Het kind telt dan de onderdelen. Zo hebben we ons ontwikkeld tot een school die zicht heeft op elk kind en zijn of haar ontwikkelingsbehoefte."

Door de hele school hangen spreuken als 'Ik ben goed zoals ik ben' en geschilderde citaten uit Pluk van de Petteflet. Van Pinxteren vindt het een 'heel groot cadeau' dat ze een groot deel van de voorbereiding en de realisering van het nieuwe schoolgebouw heeft meegemaakt.

,,Zoiets maak je maar eens in de veertig jaar mee. In 2016 zijn we in het nieuwe gebouw getrokken. Het is een groot cadeau dat we onze visie konden doorvertalen in het nieuwe schoolgebouw, zoals lokalen met vouwwanden zodat je meer mogelijkheden hebt. Het was echt een feest om dit te mogen doen met mijn team.''

Quote Een mooi moment om te gaan. Erg heftig, want ik had het hier erg naar mijn zin, maar voor mijn persoonlij­ke ontwikke­ling is het goed dat ik iets nieuws ga doen Heidi van Pinxteren

Gerust hart

Van Pinxteren vertrekt op 1 februari en dat doet ze met een gerust hart. ,,Alles staat als een huis. Het team is fantastisch, het gebouw mooi, leuke ouders. Een mooi moment om te gaan. Erg heftig, want ik had het hier erg naar mijn zin, maar voor mijn persoonlijke ontwikkeling is het goed dat ik iets nieuws ga doen."